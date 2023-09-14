Tuzlaspor, Hikmet Çiftçi'yi kadrosuna kattı

1'inci Lig ekiplerinden Tuzlaspor, Almanya Bundesliga 2 temsilcisi Kaiserslautern forması giyen 25 yaşındaki orta saha Hikmet Çiftçi'yi kadrosuna kattı.

1'inci Lig ekibi Tuzlaspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. İstanbul ekibi, Bundesliga 2 temsilcisi Kaiserslautern'de forma giyen Hikmet Çiftçi'yi 1 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı. Kuzey Ren Vestfalya eyaleti Neus kentinde dünyaya gelen Hikmet Çiftçi, U21 Milli Futbol Takımı'nda görev yapıyor. Türkiye U19'da 2, U21 de ise 3 karşılaşmada görev yapan 25 yaşındaki oyuncu, 4 yıl boyunca giydiği Kaiserslautern formasıyla ise 75 maça çıktı. 2 gol ve 2 asistlik performans sergileyen orta saha oyuncusu, Kaiserslautern ile 2019-2020 sezonunda da Almanya Bölgesel Kupası Südwest'i ve 2021-2022 Almanya 3'üncü Lig'i Play-Off Şampiyonu olarak tamamlayarak bir üst lige çıkma başarısı göstermişti.

ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARINA TÜRK BAYRAĞIYLA ÇIKTI

2021-22 Almanya 3'üncü Lig'de sezonunu 3'üncü sırada tamamlayarak Play-Off oynama hakkı elde eden Kaiserslautern, Dresden'i mağlup ederek Almanya Bundesliga 2'ye yükseldi. Kaiserslautern'de Hikmet Çiftçi, 30 bin kişinin katıldığı şampiyonluk kutlamalarına Türk bayrağı ile çıktı.