Tuzlaspor, Adanaspor'u mağlup ederek ilk galibiyetini aldı

Tuzlaspor Teknik Direktörü Eren Şafak, Adanaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, takım olarak ilk galibiyetlerini aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

- Eren Şafak : "Takım olarak ilk galibiyetimizi aldığımız için mutluyuz"

İSTANBUL - Tuzlaspor Teknik Direktörü Eren Şafak, 2-1 kazandıkları Adanaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Takım olarak ilk galibiyetimizi aldığımız için mutluyuz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 5. hafta mücadelesinde Tuzlaspor, evinde karşılaştığı Adanaspor'u 2-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından Tuzlaspor Teknik Direktörü Eren Şafak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Ligdeki ilk galibiyetlerini aldıklarını için mutlu olduklarını söyleyen Şafak, "Genel itibariyle bugün istediğimiz oyunu sergilemeye çalıştık. Çok zor bir süreç içerisinden geçtik. Bu süreç içerisinde ilk 4 haftada galibiyet alamadık, gol atamadık, doğru düzgün pozisyona giremedik. Çünkü ligin en geç hazırlanan takımlarından biriydik. Oyuncu kalitesi olarak ciddi anlamda sıkıntılarımız vardı. Milli arayı iyi değerlendirdiğimizi düşünüyorum. Bu süreçte bir takım transferler yaptık. Transferlerle beraber 15 gün boyunca burada günde çift antrenmanla takımı hazırlamaya çalıştık. Bugün de bunun karşılığını aldık. Takım olarak ilk galibiyetimizi aldığımız için mutluyuz. İnşallah bundan sonraki süreçte bunun devamı gelir diye düşünüyorum. Oyuncularımı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.