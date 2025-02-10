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Tuzcu Mimar Sinan Ortaokulu Dart Yarışmalarında Başarısını Sürdürüyor

Tuzcu Mimar Sinan Ortaokulu Dart Yarışmalarında Başarısını Sürdürüyor
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Erzurum Palandöken'deki Tuzcu Mimar Sinan Ortaokulu Yıldız Kız Dart Takımı, Ordu'da düzenlenen Dart Yıldızlar Bölge Yarışmalarında üçüncü olarak Türkiye finallerine katılma hakkı kazandı. Okulun beden eğitimi öğretmeni Mahmut Atmaca, desteklerinden dolayı tüm ilgililere teşekkür ederek daha büyük başarılar elde etmeyi umduklarını ifade etti.

Erzurum Palandöken ilçesine bağlı Tuzcu Mahallesi Mimar Sinan Ortaokulu'nun darttaki başarısı geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda devam ediyor.

4-6 Şubat 2025 tarihleri arasında Ordu'da düzenlenen Dart Yıldızlar Bölge Yarışmalarına Erzurum'u temsilen Tuzcu Mimar Sinan Ortaokulu Yıldız Kız Takımı katıldı.

37 takımın katıldığı yarışmalar sonucunda bölge üçüncüsü olan Mimar Sinan Ortaokulu, Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı. Müsabakalar sonunda Beden Eğitimi Öğretmeni Mahmut Atmaca ve talebeleri büyük bir coşku yaşadı.

Mart'ta Karabük'e gidecekler

Türkiye finallerinin 1-3 Mart 2025 tarihleri arasında Karabük'te yapılacağını ifade eden Mimar Sinan Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Mahmut Atmaca, "Yarışmalarda Okul Müdürümüz Yakup Öztürk bizi yalnız bırakmadı. İl Milli Eğitim Müdürümüz Yakup Yıldız, Palandöken İlçe Müdürümüz Seyfullah Karapınar, Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Levent Çakmur, Spor Hizmetleri Müdürümüz Erdoğan Dönmez, Okul Sporları Şube Müdürümüz Yaşar Elen ile tüm öğrenci velilerimize destekleri için teşekkür ediyorum. İnşallah geçtiğimiz sezon elde ettiğimiz başarılarının daha büyüğünü bu sezon elde edeceğiz" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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