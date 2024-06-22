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Tüyler diken diken! Türk taraftarlar, Dortmund'u kırmızı-beyaza boyadı

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EURO 2024 E Grubu ikinci maçı öncesinde, Türkiye'nin Portekiz ile karşılaşacağı maçta Türk taraftarlar, Dortmund sokaklarını doldurdu ve kırmızı-beyaza boyadı. Westfalen Stadı'nda oynanacak maç, TSİ saat 19.00'da başlayacak. Gürcistan ile oynanan ilk maçta tribünleri dolduran on binlerce Türk vatandaşı, aynı statta oynanacak ikinci maçta da ay-yıldızlı takıma büyük destek vermeye hazırlanıyor.

Türkiye'nin Portekiz ile karşılaşacağı EURO 2024 E Grubu ikinci maçı öncesinde, Türk taraftarlar Dortmund'u kırmızı-beyaza boyadı.

TÜRK TARAFTARLARDAN BÜYÜK DESTEK

Signal Iduna Park olarak bilinen Westfalen Stadı'nda oynanacak maç, TSİ saat 19.00'da başlayacak. Gürcistan ile oynanan ilk maçta tribünleri dolduran on binlerce Türk vatandaşı, aynı statta oynanacak ikinci maçta da ay-yıldızlı takıma büyük destek vermeye hazırlanıyor.

50 BİN TÜRK MAÇI YERİNDEN İZLEYECEK

Günün erken saatlerinde, belirlenen alanlarda buluşan Türk taraftarlar tezahüratlarla maç saati için geri sayıma geçti. 80 bin kişi kapasiteli Signal Iduna Park'ta, yaklaşık 50 bin Türk izleyicinin tribünde olması bekleniyor.

İbrahim Çelik
İbrahim Çelik
Haberler.com - Spor

Gürcistan Dortmund Portekiz Almanya Türkiye Spor Haberler

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Yorumlar (3)

Halil Arin:

Ne yazıkkı hepsi devletini bırakıp mülteci olduğu yerde kaçtığı ülkesini savunuyor şov yapıyor ne acı biz Türkiye’de yiz ülkemizdeyiz

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Suleyman Karakaya:

Bi kerede takdir edin ne olur

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Citoles Cipralex:

Merak ediyorum İngiltere,Portekiz, Fransa, İspanya, İtalya, Almanya gibi kat kat güçlü ülkelerin medyası tüyler diken diken gibi böyle saçma sapan başlıklar atıyor mu?Etimiz ve butumuz belliyken kendimizi dev aynasında görerek zar zor kupaya katılmaya hak kazanıyoruz kolay kolay da bir başarımız olmuyor.Daha gerçekçi ve kendimizi nasıl bu ülkeler gibi güçlü yapabiliriz hesabını yaparsak bizim için daha faydalı olacaktır.

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