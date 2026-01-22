Haberler

Tüyler diken diken! Kadıköy'de inanılmaz anlar

UEFA Avrupa Ligi'nin 7'nci haftasında Aston Villa'yı konuk edeceği maç öncesi tribünler Türk bayraklarıyla donatıldı. Mücadele öncesi 10. Yıl Marşı olmak üzere birçok milli marş çalınmasıyla eşsiz görüntüler oluşturuldu.

  • Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Aston Villa ile Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda saat 20.45'te maç yapacak.
  • Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nun tüm tribünleri Türk bayraklarıyla donatıldı.
  • Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 297. maçına çıkacak.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7'nci haftasında İngiliz ekibi Aston Villa'yı konuk edecek. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak.

TÜM STAT TÜRK BAYRAKLARIYLA DONATILDI

Karşılaşmaya maç öncesindeki eşsiz görüntüler damga vurdu. Bu mücadele öncesinde sarı-lacivertli yönetim, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'ndaki tüm tribünleri Türk bayraklarıyla süsledi. Tribünleri dolduran Fenerbahçeli taraftarlar, 10. Yıl Marşı olmak üzere birçok milli marşa eşlik ederek coşkulu anlar yaşadı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu anlar, tüyleri diken diken etti.

AVRUPA'DA 297. RANDEVU

Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 297. maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında geride kalan 296 müsabakada 117 galibiyet ve 115 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, 64 maçta rakipleriyle yenişemedi. Sarı-lacivertliler, 296 mücadelede rakip fileleri 406 kez havalandırırken kalesinde 417 gol gördü.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
