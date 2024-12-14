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TÜSF Başkanı Türkmen, Libya'da Spor İşbirliği İçin Görüşmelerde Bulundu

TÜSF Başkanı Türkmen, Libya'da Spor İşbirliği İçin Görüşmelerde Bulundu
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Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Libya Öğrenci Sporları Federasyonu ile işbirliği fırsatlarını konuşmak üzere Trablus'ta önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) Başkanı Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Libya'nın başkenti Trablus'ta bulunan Libya Öğrenci Sporları Federasyonunu ziyaret etti.

TÜSF'den yapılan açıklamaya göre Türkmen, Libya Öğrenci Sporları Federasyonu Başkanı Mohamed Amer El Haddad ile bir araya geldi. Verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Türkmen, "İleriye dönük olarak kardeş ülke Libya ile hem sportif etkinliklerde hem de eğitim alanında daha yakın ilişkiler kurmak için istişarelerde bulunduk." ifadesini kullandı.

Öte yandan Uluslararası Bocce Konfederasyonunu temsilen, 10 ülkeden 12 federasyonun katılımıyla Trablus'ta yapılan Arap Bocce Birliği Genel Kuruluna da katılan Türkmen, "İslami Dayanışma Oyunları, Akdeniz Oyunları ve Üniversite Oyunları başta olmak üzere üye ülkelerle birlikte yürütebileceğimiz projeleri değerlendirme fırsatı bulduk." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
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