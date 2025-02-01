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TÜRŞAD, İstanbul Gençlik SK'ya 3-1 Mağlup Oldu

TÜRŞAD, İstanbul Gençlik SK'ya 3-1 Mağlup Oldu
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Efeler Ligi 19. haftasında TÜRŞAD, evinde İstanbul Gençlik SK ile karşılaştı ve maçı 3-1 kaybetti. Maçın setleri 17-25, 22-25, 26-24, 16-25 şeklinde sonuçlandı.

Efeler Ligi 19. haftasında TÜRŞAD, evinde karşılaştığı İstanbul Gençlik SK'ya 3-1 mağlup oldu.

Hakemler: Seçkin Yener, Furkan Salduz

TÜRŞAD: İbrahim Emet, Taha Erden, Alparslan Koç, Marco Bojic, Kadir Bircan, Burak Mert, Berkay Eray Yetkin, Enes Atlı, Vefa Yılmaz, Alexis Wilson Velazguez, Gjorgi Gijorgiev, Yusuf Eken, Tuğberk Sungur, Nikola Gijorgjev

İstanbul Gençlik SK: Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Cristian Manuel, Bahadır Kuyucu, Abdulsamet Yalçın, Orçun Ergün, Mert Nevzat Güneş, Armin Afshin Far, Morteza Shafiri, Hasan Sıkar, Cansın Ogbai, Bradley Robert Gunter, Hakan Kocal, Yiğit Savaş Kaplan

Setler 17-25, 22-25, 26-24, 16-25 - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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