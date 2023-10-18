TÜRŞAD, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 Yendi
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AXA Sigorta Efeler Ligi'nin ilk haftasında TÜRŞAD, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.
Salon: İskenderun
Hakemler: Fatih Yayla, Hüseyin Okumuş
Hatay Büyükşehir Belediyespor : Barbast, Mert Nevzat Güneş, Rıfat Erden Çevikel, Cüneyt Dağcı, İsa Karatekin, Kovac (Murat Karakaya, Berkun Eber Üstündağ, İsmail Koçak, Yusuf Eken)
TÜRŞAD: Shekerdzhiev, İbrahim Emet, Enaboifo, Rahmi Çağlar Aksoy, Fatih Eren Uğur, Muhammet Kaya (Mertcan Akın, Alperay Demirciler, Burhan Zorluer, Selim Demir, Hamdi Erkan)
Setler: 19-25, 16-25, 22-25
Süre: 83 dakika (27, 24, 32)
AXA Sigorta Efeler Ligi'nin ilk haftasında TÜRŞAD, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.
Kaynak: AA / Spor