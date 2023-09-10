Türkiye Yüzyılı Uluslararası Satranç Turnuvası Sonuçlandı

Bağcılar Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Yüzyılı Uluslararası Satranç Turnuvası, kapanış töreniyle sona erdi. 16 ülkeden 470 sporcunun birincilik için yarıştığı turnuvada 3 ayrı kategoride başarılı olan sporculara ödülleri takdim edildi.

3-9 Eylül 2023 tarihleri arasında Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bağcılar Belediyesi ile Türkiye Satranç Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Yüzyılı Uluslararası Satranç Turnuvası dün sona erdi. Göztepe Spor Kompleksi'nde gerçekleşen kapanış programına Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Türkiye Satranç Federasyonu yetkilileri, sporcular ve aileleri katıldı.

"YOĞUN İLGİ BİZİ ÇOK SEVİNDİRDİ"

Tüm sporculara ve onlara destek veren ailelerine teşekkürlerini ileten Özdemir, "Bağcılar Belediyesi olarak böylesine güzide bir organizasyona ev sahipliği yapmış olmaktan dolayı da büyük bir mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Turnuvaya çok yoğun bir ilgi olması bizi çok sevindirdi. Başarılı olan sporcularımızı tebrik ediyorum" dedi.

BAŞARILI SPORCULAR ÖDÜLLENDİRİLDİ

Protokol konuşmalarının ardından üç ayrı kategoride şampiyonluk için mücadele eden sporculardan dereceye girenlere kupa, madalya ve ödülleri takdim edildi. Bir hafta süren turnuvada 16 ülkeden 60'ın üzerinde uluslararası sporcu olmak üzere toplam 470 sporcunu yarışmıştı.