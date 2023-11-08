Türkiye Yüzyılı'nda Gençlik ve Spor Çalıştayı Başakşehir'de Gerçekleştirildi

Başakşehir Belediyesi'nin ev sahipliğini üstlendiği Türkiye Yüzyılı'nda Gençlik ve Spor Çalıştayı yapıldı.

Başakşehir Belediyesi'nin ev sahipliğini yaptığı Spor Araştırma ve Geliştirme Merkezi (SARGEM), Medeniyet Üniversitesi, Gelişim Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Haliç Üniversitesi, İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi, İbn Haldun Üniversitesi ve Rams Başakşehir Futbol Kulübü iş birliğinde Türkiye Yüzyılı'nda Gençlik ve Spor Çalıştayı düzenlendi. Çalıştaya üniversite rektörleri, Rams Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcileri ile ilçe gençlik ve spor müdürlerinin yanı sıra 72 akademisyen ve gençler katıldı. Program Piyanist Onur Basri Aksu salondakilere piyano çalmasıyla başladı.

Çalıştayda gençlik, spor, yönetim, eğitim, sağlık ve teknoloji başlıklarında iki oturum gerçekleştirildi. Ayrıca çalıştay kapsamında, Başakşehir Belediyesi'nin düzenlediği gençlik ve spor organizasyonlarına dair en çarpıcı fotoğrafların yer alacağı sergi de NFT Dijital Sergi Salonu'nda ziyarete açıldı. Türkiye Yüzyılı'nda Gençlik ve Spor Çalıştayı'nda akademisyenler, spor yöneticileri, eğitmenler ve gençler, altı konu başlığında gerçekleştirilecek oturumlarda Türkiye Yüzyılı'nda gençliği ve sporu tüm yönleriyle ele aldı. Çalıştay akşam 18.00'a kadar devam edecek.

Program hakkında konuşan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu "Yüzüncü yılında Gençlik ve Spor Çalıştayı'mızı bugün gerçekleştireceğiz. 2017 yılında da Gençlik ve Spor Çalıştayı'mızı gerçekleştirmiştik. Orada çıkan tüm bilgileri ve sonuçların bir kitapçık haline getirip gençlikle ilgili uygulanması adına da bir eser oluşturmuştuk. Aynı zamanda çıkan sonuçları Başakşehir'de değerlendirme fırsatı yakalamış olduk. Bu çalıştayımızı 6 tane üniversitemizle birlikte spor kurultayımızın da içinde olduğu bugün sonuçlandıracağımız bildirgemizi yayınlayarak tamamlamış olacağız. Üniversitelerimizin, gençlerimizin ve STK'larımızın içinde olduğu bir birliktelikten gençleri dinleyerek bir çalıştay sonucu açıklayacağız. Bu çalıştay sonucunun Cumhuriyet'imizin 100.yılında geleceğe dair gençlerimiz için yapılacak çok önemli fırsatlar ve onlar içinde faydalı olacak bilgiler olacağını düşünüyorum. Bugün çalışma içerisinde bir çok akademisyen olacak" dedi.

İstanbul adına çok büyük bir organizasyona adım attıklarını dile getiren Başkan Kartoğlu "STK'larımızdan, özellikle kurumlarımızdan aynı zamanda Başakşehir'imizden ve tüm spor kulüplerimizden destek aldığımız çok güzel bir birliktelik var. Çıkacak sonuç hem spor adına hem gençlik adına bir bildirge olacak. Bu bildirge ile birlikte uygulamaları hem Başakşehir hem tüm Türkiye içerisinde yapmaya çalışacak. Bir önceki gençlik spor çalıştayımız da Türkiye'nin en büyük gençlik organizasyonu olan İstanbul Gençlik Organizasyonu'nun da fikrini almıştık. Geçen yıl 155 bin gençle bu yıl 200 bin gençle yaptığımız büyük organizasyon da o kurultaydan çıkmıştı. İstanbul adına çok büyük bir organizasyona adım atmış olacağız. Bugün bu kurultayımızdan da çok güzel fikirleri bekliyoruz. Amacımız gençlerin gençlikle ilgili söylediği fikirleri alıp gelecek yüzyılına birlikte hazırlanmak. Bu kurultay ve çalıştayda emeği geçen kulüplerimize hocalarımıza ve ekibimize çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL