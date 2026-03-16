Milli para yüzücüler, İtalya'da 10 madalya kazandı

Milli para yüzücüler, İtalya'da düzenlenen Para Yüzme Dünya Serisi'nde toplamda 10 madalya kazandı. Açık yaş ve gençler kategorilerinde başarılı sonuçlar elde eden Türkiye, açık yaş kategorisinde 2., gençler kategorisinde ise 4. oldu.

Milli para yüzücüler, İtalya'da düzenlenen dünya serisi yarışlarında açık yaş ve gençler kategorilerinde toplam 10 madalya kazandı.

Türkiye Yüzme Federasyonunun açıklamasına göre Lignano Sabbiadoro kentinde gerçekleştirilen Para Yüzme Dünya Serisi sona erdi.

Organizasyonun son gününde açık yaş kadınlar 50 metre kelebek finalinde milli sporcu Sevilay Öztürk, 44.06'lık derecesiyle birinci olarak altın madalyanın sahibi oldu. Açık yaş erkekler 50 metre kelebek finalinde mücadele eden milli sporcu Baran Doruk Şimşek ise 36.54'lük derecesiyle genç erkekler kategorisinde ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

35 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye, açık yaş milli takımıyla 4 altın ve 2 gümüş olmak üzere toplam 6 madalya elde etti. Genç milli takım ise yarışları 3 altın ve 1 gümüş olmak üzere toplam 4 madalya ile tamamladı.

Milli takım, ülkeler sıralamasında açık yaş kategorisinde ikinci, gençler kategorisinde ise dördüncü sırada yer aldı.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu
