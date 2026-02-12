Türkiye'ye gelmeye soğuk bakan Darwin Nunez hayatının şokunu yaşadı

Karim Benzema'yı transfer eden Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Hilal, Fransız oyuncuyu kadrosuna katmasının ardından yabancı sınırını boşaltmak için harekete geçti.

DARWIN NUNEZ KADRO DIŞI BIRAKILDI

Suudi Arabistan temsilcisi Al-Hilal, yabancı sınırını boşaltmak adına Darwin Nunez'i kadro dışı bıraktı. Suudi ekibi, Darwin Nunez ve Pablo Mari'yi Suudi Pro Lig kadro listesinden çıkardı. Böylece Uruguaylı golcü, sezonun geri kalan kısmında yalnızca Asya Şampiyonlar Ligi maçlarında takımının yanında olabilecek.

TÜRKİYE'YE SOĞUK BAKMIŞTI

Darwin Nunez'in ismi ara transfer döneminde uzun süre boyunca Fenerbahçe ile anılmış ancak oyuncunun Türkiye'ye transfer olmaya soğuk bakması ve yüksek maaşında indirime gitmemesi nedeniyle transfer gerçekleşmemişti.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Al-Hilal formasıyla tüm kulvarlarda 23 maça çıkan 26 yaşındaki yıldız oyuncu, 7 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.