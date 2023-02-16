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Türkiye'ye dönen Vincent Aboubakar'dan Ronaldo itirafı: Beşiktaş'a gitmemi istemedi

Spor Haberleri

Beşiktaş'ta üçüncü dönemini yaşayan Vincent Aboubakar, transfer sürecinin nasıl ilerlediğini açıkladı. Aboubakar, Ronaldo'nun Al Nassr'a transfer olduğu dönemde kendisinin Beşiktaş'a gitmesini istemediğini söyledi.

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta daha önce de forma giyen ve siyah-beyazlı ekip ile 3 kupa kazanma başarısı gösteren Vincent Aboubakar, ara transfer döneminde Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'dan ayrılarak 3. kez Beşiktaş'ın yolunu tutmuştu.

"RONALDO TAKIMDA KALMAMI İSTİYORDU"

Fransız basınında yer alan habere göre, Aboubakar Ronaldo için dikkat çeken bir itirafta bulundu. Kamerunlu oyuncu yaptığı açıklamada, "Biraz konuştuk ve Cristiano takımda kalmamı istediğini söyledi. Ona 'Hayır, ailevi nedenlerden dolayı ayrılmak istiyorum' dedim." ifadelerini kullandı.

"KARARLI VE İSTEKLİYDİM"

Ronaldo ile arasında geçen diyaloğu anlatmaya devam eden Aboubakar, "Ronaldo bana ailemin nerede yaşadığını sordu, Fransa'da yaşadıklarını söyledim. Bu yüzden Türkiye'ye gitmek istediğimi, bu şekilde onlara daha yakın olabileceğimi belirttim. O da bana 'Bu daha iyi, ailen gerçekten uzağındaysa işler daha karmaşık olur' dedi. Ben Türkiye'ye gitmeye kararlı ve istekliydim" şeklinde konuştu.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Cristiano Ronaldo Vincent Aboubakar Beşiktaş Al Nassr Spor Haberler

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