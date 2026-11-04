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Türkiye Voleybol Federasyonu mali genel kurulunda 2025-2026 bütçesi ibra edildi

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Türkiye Voleybol Federasyonunun Ankara'da düzenlenen 7. olağan mali genel kurulunda 2025-2026 bütçesi ve denetim raporları ibra edildi, 2027-2028 tahmini bütçeleri görüşüldü. Başkan Mehmet Akif Üstündağ, Los Angeles 2028'e kadar daha yoğun çalışacaklarını belirtti.

Türkiye Voleybol Federasyonunun 7. olağan mali genel kurulu, Ankara'da gerçekleştirildi.

Bir otelde düzenlenen genel kurulda gündem okunarak kabul edildi. Divan başkanlığını Murat Aksu'nun yaptığı olağan mali genel kurulda, 2025 ve 2026 yıllarına ait bütçe ve mali veriler ile ilgili denetim kurulu raporları ibra edildi, 2027-2028 yıllarının tahmini bütçeleri görüşüldü.

Genel kurulda konuşan federasyon başkanı Mehmet Akif Üstündağ, delegelere ve tüm paydaşlara verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederek, "Bu tabloyu oluşturan, bu tablonun güzelliğini yaşatan, beni de ben yapan ben değil sizlersiniz. Onun için hepinize en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Voleybolun geldiği başarıdan bahsediyoruz. Burada benden çok beni seven ve voleybolu sevenlerin emeği olduğunun bir kez daha altını çizmek istiyorum." dedi.

Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'na kadar çok daha yoğun çalışacaklarını ifade eden Üstündağ, "Bu ülkeye, o güzellikleri dün nasıl yaşattıysak yarın da yaşatmak için gayret sarf edeceğiz. Sizin bize vermiş olduğunuz güven, teveccüh ve destek için de ayrıca çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA
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