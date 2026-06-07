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Futbol: Hazırlık maçı

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A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Venezuela ile oynadığı maçın ilk yarısını 1-1 eşitlikle tamamladı. Venezuela'nın golüne Barış Alper Yılmaz yanıt verdi.

Hakemler: Daniel Quintero, Jorge Sanchez, Jessica Morales (Meksika)

Venezuela : Contreras, Aramburu, Ferraresi, Makoun, Quintero, Herrera, Casseres, Martinez, Segovia, Mendoza, Ramirez

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül

Goller: Dk. 13 Mendoza ( Venezuela ), Dk. 44 Barış Alper Yılmaz (Türkiye)

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Venezuela ile oynadığı maçın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamladı.

Venezuela 13. dakikada öne geçti. Sol kanattan topla buluşan Mendoza ceza sahasına yaklaştı, açısını düzeltip ceza sahası dışından çektiği sert şutta, meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-0.

44. dakikada milli takım eşitliği yakaladı. Arda Güler sağ kanattan kazanılan kornerde topun başına geçti. Arda'nın doğrudan kaleye gönderdiği topu savunma son anda önledi, boşta kalan topu Barış Alper Yılmaz ağlara yolladı: 1-1.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1 sona erdi.

Kaynak: AA / Hilmi Sever
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