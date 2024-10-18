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Türkiye ve Macaristan Arasında Dostluk Maçı

Türkiye ve Macaristan Arasında Dostluk Maçı
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TBMM Parlamenterler Spor Kulübü ve Macaristan Ulusal Meclisi futbol takımları arasında, diplomatik ilişkilerin 100'üncü yılı kapsamında dostluk maçı oynandı. Maçı TBMM Parlamenterler Spor Kulübü 2-0 kazandı.

TBMM Parlamenterler Spor Kulübü ile Macaristan Ulusal Meclisi futbol takımları arasında, Türkiye ile Macaristan arasında diplomatik ilişkilerin 100'üncü yılı kapsamında dostluk maçı oynandı.

Türkiye ile Macaristan arasındaki diplomatik ilişkilerin 100'üncü yılı nedeniyle, 'Bir asırlık dostluk ve iş birliği' temasıyla ve Türk-Macar kültür yılı kapsamında; TBMM Parlamenter Spor Kulübü ile Macaristan Ulusal Meclisi futbol takımları arasında dostluk maçı düzenledi. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü stadında oynanan karşılaşmada eski ve yeni milletvekillerinden oluşan takımlarda sporcu kökenli isimler de yer aldı. Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Lazlo Köver de karşılaşmada forma giydi. Karşılaşma öncesi saygı duruşunda bulunuldu ve her iki ülkenin milli marşları okundu. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un vuruşuyla başlayan mücadele, 30'şar dakikadan oluşan iki devre şeklinde oynandı. Karşılaşmanın hakemi, eski hakem Ali Palabıyık olurken, TBMM Parlamenter Spor Kulübü, mücadeleyi 2-0 kazandı. Ardından Türkiye- Macaristan Dostluk Grubu Başkanı Fatih Dönmez, her iki takıma da kupa takdim etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Uluslararası İlişkiler Macaristan Diplomasi Politika Türkiye Futbol Spor

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