Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), Türkiye ve İtalya'nın 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2032) için yaptığı ev sahipliği başvurusunu kabul etti. İki ülke turnuvayı ortaklaşa düzenleyecek.

Türkiye ve İtalya, EURO 2032'yi düzenlemek için başvurularını kabul ettirdi

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), Türkiye ve İtalya’nın 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası ( Euro 2032 ) için yaptığı ev sahipliği başvurusunu kabul etti. İki ülke turnuvayı ortaklaşa düzenleyecek.

EURO 2028 de İngiltere ve İrlanda tarafından düzenlenecek.

Türkiye 2028 ve 2032 turnuvalarının ikisine birden aday olmuştu. Ancak Türkiye, İtalya ile EURO 2032 için ortaklıkta anlaşıp, bu başvurunun da değerlendirmeye alınmasıyla, EURO 2028 başvurusundan çekilmişti.

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