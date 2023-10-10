Türkiye ve İtalya, EURO 2032'ye ortak ev sahipliği yapacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye ile İtalya'nın 2032 Avrupa Şampiyonası'na ( Euro 2032 ) ortaklaşa ev sahipliği yapacak olmasıyla ilgili "Güçlü yanlarımızı bir araya getirerek büyük bir sinerji ortaya çıkaracağız." dedi.

Büyükekşi, İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde EURO 2028 ve Euro 2032'ye ev sahipliği yapacak ülkelerin belirlendiği toplantının ardından Anadolu Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

Euro 2032 ev sahipliğinin tüm Türkiye'ye armağan olmasını dileyen Mehmet Büyükekşi, "Beş defa aday olup bir türlü hayata geçiremedik ama sevinçli haberi aldığımız tarihi bir gün. Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ve devletimize çok teşekkür ediyorum. Statların, yolların, köprülerin ve konaklama tesislerinin hazır olması çok önemliydi. Bunlar bize büyük katkı sağladı. Cumhurbaşkanı'mızın futbolla son derece ilgili olması da bizim adımıza son derece destekleyici oldu." şeklinde görüş belirtti.

İtalya ile tarihi ve turistik olarak birçok ortak özelliğe sahip olduklarına vurgu yapan Mehmet Büyükekşi, "Güçlü yanlarımızı bir araya getirerek büyük bir sinerji ortaya çıkaracağız. İtalya, önemli bir dış ticaret ortağımız. Dünya dış ticaretinde 5. ortak ülkemiz. İtalyanların futbol elçisi Gianluigi Buffon, bizim elçimiz ise Volkan Demirel. Futbolda da büyük iş birlikleri yapabiliriz. Avrupa Şampiyonası'nda önemli başarılar elde etmemiz için 9 yılda çok çalışmamız lazım. İtalya ile EURO 2032 ev sahipliğini gerçekleştirmek büyük bir onur." değerlendirmesinde bulundu.

Son olarak 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finaline çok iyi bir ev sahipliği yaptıklarını hatırlatan Başkan Büyükekşi, "Böyle büyük organizasyonları düzenleme konusunda eksiğimiz yok. Bu durum, EURO 2032'yi almamızda büyük katkı sağladı." ifadelerini kullandı.