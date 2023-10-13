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Türkiye ve İtalya, EURO 2032 için aday statları açıkladı

UEFA, Türkiye ve İtalya'nın EURO 2032'ye ev sahipliği yapacak aday statlarını açıkladı. Her iki ülke de 5'er statta maçlara ev sahipliği yapacak.