Türkiye ve İtalya, EURO 2032 için aday statları açıkladı
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UEFA, Türkiye ve İtalya'nın EURO 2032'ye ev sahipliği yapacak aday statlarını açıkladı. Her iki ülke de 5'er statta maçlara ev sahipliği yapacak.
UEFA, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2032) ortak ev sahipliği yapacak Türkiye ile İtalya'nın aday statları açıkladı.
İki ülkeden toplam 20 aday stadın 10'u, UEFA tarafından 2026 Ekim'e kadar açıklanacak. Her ülkeden 5'er statta, turnuva maçları oynanacak.
UEFA'nın açıklamasına göre, aday statlar şöyle:
Türkiye
1- Atatürk Olimpiyat Stadı
2- Ankara Yeni 19 Mayıs Stadı
3- Galatasaray RAMS Park
4- Fenerbahçe Ülker Stadı
5- Bursa Büyükşehir Belediye Stadı
6- Trabzonspor Papara Park
7- Konya Büyükşehir Belediye Stadı
8- Gaziantep Kalyon Stadı
9- Eskişehir Atatürk Stadı
10- Antalya Corendon Airlines Park
İtalya
Milano: San Siro - Giuseppe Meazza Stadı
Roma: Olimpiyat Stadı
Bari: San Nicola Stadı
Napoli: Diego Armando Maradona Stadı
Floransa: Artemio Franchi Stadı
Torino: Juventus Stadı
Cenova: Luigi Ferraris Stadı
Verona: Marcantonio Bentegodi Stadı
Bologna: Renato Dell'Ara Stadı
Calgiari: Sant'Elia Stadı