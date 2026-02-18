Haberler

Bahri Tanrıkulu, Avrupa Tekvando Birliği Başkanı Sakis Pragalos ile bir araya geldi

Güncelleme:
Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, Avrupa Tekvando Birliği Başkanı Sakis Pragalos ile Yunanistan'da bir toplantı gerçekleştirdi. Görüşmede Avrupa tekvandosunun durumu ve gelecekteki projeler üzerine olumlu bir atmosferde fikir alışverişinde bulunuldu.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, Avrupa Tekvando Birliği (ETU) Başkanı Sakis Pragalos ile Yunanistan'da bir araya geldi.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre samimi ve olumlu bir atmosferde gerçekleşen görüşmeye Merkez Hakem Kurulu Başkanı Cumhur Dönmez'in yanı sıra ETU Yönetim Kurulu Üyesi, Yunanistan Tekvando Federasyonu Genel Sekreteri ve Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcısı Michael Mouroutsos, ETU Genel Sekreteri Antonio Barbarino ile ETU Sportif Direktörü Ioannis Mouroutsos da katıldı.

Toplantıda, Avrupa tekvandosunun mevcut durumu, önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler, Türkiye ile yapılabilecek ortak çalışmalar, kurumsal gelişim süreçleri ve Avrupa tekvandosunun sürdürülebilir gelişimi ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ETU Başkanı Sakis Pragalos, milli tekvandocuların 2025'te elde ettiği başarıların sadece Türkiye için değil, Avrupa tekvandosu adına da gurur verici olduğunu vurgulayarak, Türkiye ile her türlü işbirliğine açık olduklarını ifade etti.

Bahri Tanrıkulu ise Türk tekvandosunun uluslararası alanda daha da güçlenmesi adına ETU ile kurulacak işbirliklerinin büyük önem taşıdığına işaret ederek, bu tür temasların hem sporcuların hem de tekvando camiasının gelişimine önemli katkılar sağlayacağını kaydetti.

Kaynak: AA " / " + Halil İbrahim Avşar -
