Türkiye Ümitler Tekvando Şampiyonası Konya'da Başladı

Türkiye Ümitler Tekvando Şampiyonası, açılış seremonisiyle Konya'da başladı.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, programda yaptığı konuşmada, bir spor şöleni gerçekleştirdiklerini söyledi.

Federasyon olarak, bir marka olduklarını dünyaya ispat ettiklerini belirten Şahin, uluslararası organizasyonlarda kazandıkları başarılara dikkati çekti. Göreve geldikleri günden bugüne, köklü değişimlere imza attıklarını vurgulayan Şahin, şöyle konuştu:

"Yirmi yıl önce 70 bin civarında lisanslı sporcumuz vardı. Bugün sporcu sayımız 750 bini aştı. 160 binin üzerinde aktif sporcumuz var. Cumhuriyetimizin 100. yılında Bakü'de gerçekleştirilen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda milli takımız, 3 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalya ile tarihe bir damga vurup dünya şampiyonu oldu. Herkes, ' Türkiye nasıl bir sistem uyguluyor da genç sporcularla bu şampiyonluğu alıyor' diye merak etti. O sistem zaten bizim ruhumuzda vardı. Sadece, çıkarmak Türkiye Tekvando Federasyonunun göreviydi."

Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve yaklaşık 2 bin sporcunun katıldığı şampiyona, 5 Eylül'de sona erecek.