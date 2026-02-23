Haberler

Uluslararası Muhamet Malo Ranking Serisi Turnuvası Tiran'da başlıyor

Türkiye, 24-27 Şubat 2026 tarihlerinde Arnavutluk'un Tiran kentinde düzenlenecek Uluslararası Muhamet Malo Ranking Serisi Turnuvası'nda serbest stil ve kadınlar kategorilerinde mindere çıkacak. Milli sporcular madalya mücadelesi verecek.

TÜRKİYE, Uluslararası Muhamet Malo Ranking Serisi Turnuvası'nda serbest stil ve kadınlar kategorilerinde mindere çıkıyor.

Uluslararası Muhamet Malo Ranking Serisi Turnuvası, 24-27 Şubat 2026 tarihleri arasında Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenecek. Organizasyonda Türkiye'yi serbest stil ve kadınlar kategorilerinde milli sporcular temsil edecek. Turnuvada ay-yıldızlı ekip, güçlü kadrosuyla madalya mücadelesi verecek.

Organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek sporcular ve teknik ekip ise şu şekilde belirlendi:

Serbest Stil

57 kg - Muhammet Karavuş

57 kg - Yusuf Demir

65 kg - Ahmet Duman

74 kg - Ömer Faruk Çayır

86 kg - Osman Göçen

97 kg - Emirhan Kılıç

97 kg - Rıfat Eren Gıdak

125 kg - Feyzullah Aktürk

125 kg - Hakan Büyükçıngıl

Soner Demirtaş - Teknik Direktör

Yasin Bolat - Antrenör

Osman Köse - Masör

Kadınlar

53 kg - Zeynep Yetgil

59 kg - Bediha Gün

59 kg - Dilan Tan

68 kg - Nesrin Baş

72 kg - Buse Tosun Çavuşoğlu

76 kg - Kadriye Aksoy

76 kg - Elmira Yasin

Ayhan Sucu - Teknik Direktör

Namık Korkmaz - Antrenör

Dilara Sungur - Masöz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
500

