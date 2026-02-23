Uluslararası Muhamet Malo Ranking Serisi Turnuvası Tiran'da başlıyor
Türkiye, 24-27 Şubat 2026 tarihlerinde Arnavutluk'un Tiran kentinde düzenlenecek Uluslararası Muhamet Malo Ranking Serisi Turnuvası'nda serbest stil ve kadınlar kategorilerinde mindere çıkacak. Milli sporcular madalya mücadelesi verecek.
Uluslararası Muhamet Malo Ranking Serisi Turnuvası, 24-27 Şubat 2026 tarihleri arasında Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenecek. Organizasyonda Türkiye'yi serbest stil ve kadınlar kategorilerinde milli sporcular temsil edecek. Turnuvada ay-yıldızlı ekip, güçlü kadrosuyla madalya mücadelesi verecek.
Organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek sporcular ve teknik ekip ise şu şekilde belirlendi:
Serbest Stil
57 kg - Muhammet Karavuş
57 kg - Yusuf Demir
65 kg - Ahmet Duman
74 kg - Ömer Faruk Çayır
86 kg - Osman Göçen
97 kg - Emirhan Kılıç
97 kg - Rıfat Eren Gıdak
125 kg - Feyzullah Aktürk
125 kg - Hakan Büyükçıngıl
Soner Demirtaş - Teknik Direktör
Yasin Bolat - Antrenör
Osman Köse - Masör
Kadınlar
53 kg - Zeynep Yetgil
59 kg - Bediha Gün
59 kg - Dilan Tan
68 kg - Nesrin Baş
72 kg - Buse Tosun Çavuşoğlu
76 kg - Kadriye Aksoy
76 kg - Elmira Yasin
Ayhan Sucu - Teknik Direktör
Namık Korkmaz - Antrenör
Dilara Sungur - Masöz