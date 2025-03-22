Türkiye, UEFA'nın Hakem Sempozyumunda Temsil Edildi

UEFA tarafından 19-21 Mart 2025 tarihleri arasında Budapeşte'de düzenlenen 2025 RIDE Course-Referee Symposium organizasyonuna Türkiye Futbol Federasyonu'nu (TFF) temsilen Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu katıldı.

Sempozyuma UEFA Hakem Komitesi Başkanı Roberto Rosetti'nin yanı sıra UEFA'nın hakemlikten sorumlu yöneticileri, Avrupa'nın önde gelen hakem eğitmenleri ve 55 üye ülkenin temsilcileri katıldı.

Sempozyum kapsamında; UEFA'nın hakem gelişim projeleri, hakem gözlem sistemi, kadın hakemliğin gelişimi, VAR uygulamaları ve medya ile ilişkiler gibi birçok başlıkta sunumlar ve çalışma grubu oturumları düzenlendi. Ayrıca hakemliğin geleceğine yönelik forumlar gerçekleştirilerek UEFA'nın gelecek stratejileri paylaşıldı.

Ferhat Gündoğdu, TFF'yi temsilen katıldığı sempozyumda UEFA ile iş birliğini güçlendirme ve Türkiye hakemliğini uluslararası alanda daha ileriye taşıma adına temaslarda bulundu. - İSTANBUL