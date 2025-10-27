Türkiye U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda 7 Madalya Kazandı

Ay-yıldızlı güreşçiler, U23 Dünya Şampiyonası'nda 1 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya ile toplam 7 madalya kazandı.

Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen U23 Dünya Şampiyonası'nda Türkiye; kadınlar, serbest stil ve grekoromen kategorilerinde toplam 7 madalya kazandı. Turnuvayı 1 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya ile tamamlayan milli takım, geçen yıl madalya çıkaramayan serbest stilde bu kez 4 madalya kazanarak önemli başarı elde etti.

Nesrin Baş, 3. kez dünya şampiyonu oldu

Nesrin Baş, finalde U20 Dünya Şampiyonu Alina Shevchenko'yu 10-0 mağlup ederek 3. kez U23 Dünya Şampiyonu oldu. U23 seviyesinde üst üste 4. kez finale çıkan Baş, bu süreçte 3 altın ve 1 gümüş madalya kazanarak dünyada bir ilki gerçekleştirdi.

Büyüklerde Avrupa şampiyonu ve dünya ikincisi olan milli sporcu, bu zaferle birlikte kariyerinin 5. dünya madalyasını elde etti.

Tuba Demir'den gümüş madalya

55 kiloda mücadele eden Tuba Demir, ilk turda Avrupa şampiyonu ve dünya ikincisi Ukraynalı Albina Rillia'yı 5-3 mağlup ederek turnuvaya etkileyici bir başlangıç yaptı. Çeyrek finalde Polonyalı Patrycja Ewa Strzelczyk karşısında zor bir mücadeleye sahne olan karşılaşmayı 2-1 kazanarak yarı finale yükseldi. Yarı finalde Hintli Nishu Nishu'yu 6-4 mağlup eden milli güreşçi, finale adını yazdırdı. Finalde Kazakistanlı Shugyla Omırbek karşısında mücadele boyunca üstünlüğü zorlayan Demir, karşılaşmayı 12-8 kaybederek dünya ikinciliği elde etti.

Muhammed Halit Özmuş, gümüş madalya kazandı

Serbest Stil 74 kg'da mindere çıkan Muhammed Halit Özmuş, turnuvada etkileyici bir seri yakaladı. İlk turda U20 Avrupa Şampiyonu Alman Manuel Wagin'i 10-2 mağlup ederek turnuvaya hızlı bir başlangıç yaptı. İkinci turda Dağıstan asıllı Polonyalı Zelimkhan Mutsukhaev'i 11-0 teknik üstünlükle geçti. Çeyrek finalde Çinli Tao Shen'i yine 11-0 teknik üstünlükle mağlup ederek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Avrupa ikincisi Azerbaycanlı Magomed Khaniev'i 7-3 yenerek finale adını yazdıran milli sporcu, finalde U20 Dünya şampiyonu Amerikalı Mitchel Owen Mesenbrink'e mağlup olarak dünya ikincisi oldu.

İbrahim Metehan Yaprak'tan gümüş madalya

Serbest Stil 79 kg'da İbrahim Metehan Yaprak, ilk turda ev sahibi Sırp güreşçi Andrija Ivanovic'i sadece 65 saniyede 10-0 teknik üstünlükle mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. İkinci turda Pan American şampiyonu Kübalı Geannis Garzon Tamayo'yu 10-8'lik skorla geçerek adını yarı finale yazdırdı. Çeyrek finalde Ermeni Hayk Papikyan'ı 3-1, yarı finalde bireysel Belaruslu Nikita Dmitriyevs Mayeuski'yi 5-2 mağlup eden Yaprak, finale kadar emin adımlarla ilerledi. Finalde bu yıl Büyükler Dünya Şampiyonası'nda ikinci olan Amerikalı Levi David Haines ile karşılaşan milli güreşçi, mücadeleyi kaybederek turnuvayı dünya ikincisi olarak tamamladı.

Elmira Yasin'dan bronz madalya

Kadınlar 76 kg'da Elmira Yasin, Çinli Yifei Shen karşısında 5-4'lük skorla galip gelerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Bağımsız Sporcu Valeria Trifonova'ya mağlup oldu. Repesajdan gelen Kırgız Kaiyrkul Sharshebaeva ile bronz madalya mücadelesine çıkan Yasin, maçı baştan sona kontrol etti ve 6-3 kazanarak dünya üçüncülüğü elde etti.

Tolga Özbek, dünya 3.'sü

Serbest stil 61 kiloda mücadele eden Tolga Özbek, ilk turda Kazak Merey Bazarbayev'i 11-6, ikinci turda Azerbaycanlı Ceyhun Allshverdiyev'i 6-4 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Kırgız Omurbek Asan Uluu'ya mağlup olan Özbek, bronz madalya maçında Bulgar rakibi Erdal Shukri Galip karşısında baştan sona üstün bir performans sergileyerek mücadeleyi 11-1 kazandı. Tolga Özbek, bu galibiyetle dünya üçüncülüğünü elde etti.

Hakan Büyükçingil'den bronz madalya

Ağır sıklette mücadele eden milli güreşçi Hakan Büyükçingil, ilk maçında Avrupa şampiyonu Bulgar Giorgi Lyuborimov Ivanov'u 7-4 mağlup etti. Repesaj maçında Mısırlı Abdelrahman Mohammed Haitham Sheyatan'ı 13-7 yenerek bronz madalya mücadelesine yükseldi. Bronz madalya maçında Amerikalı Daniel Paul Herrera karşısında üstün bir güreş sergileyen Büyükçingil, 14-3'lük skorla mücadeleyi kazandı ve dünya üçüncüsü olarak kürsüye çıktı. - İSTANBUL