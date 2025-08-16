Türkiye U20 Dünya Güreş Şampiyonası'na 30 Sporcu İle Katılacak

Bulgaristan'ta 18-24 Ağustos 2025 tarihleri arasında düzenlenen U20 Dünya Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi üç stilde 30 sporcu temsil edecek. Serbest stil, kadınlar ve grekoromen branşlarında mindere çıkacak milli güreşçiler, Dünya şampiyonluğu için mücadele edecek.

Şampiyonaya katılacak güreşçiler ve teknik heyet şöyle:

Serbest Stil kadrosu

57 kilo: Nurettin Emin Kapal

61 kilo: Hacı Zade

65 kilo: Abdullah Toprak

70 kilo: Umut Talha Uslu

74 kilo: Aslan Öztürk

79 kilo: Süleyman Efe Şanlı

86 kilo: Ahmet Yağan

92 kilo: Hamza Ali Küçük

97 kilo: İbrahim Benekli

125 kilo: Sertaç Aksoy

Teknik Sorumlu - Nesrullah Baysal

Antrenörler - Mehmet Ozmuş, Ender Coşkun, Abdülhamit Altun, Nazım Kara

Masör - Osman Ok

Kadınlar kadrosu

50 kilo: Songül Kavak

53 kilo: Şevval Çayır

55 kilo: Tuba Demir

57 kilo: Büşra Cengiz

59 kilo: Sevim Akbaş

62 kilo: Büşra Efe

65 kilo: Beyza Nur Akkuş

68 kilo: Ayşe Erkan

72 kilo: Haticenur Sarı

76 kilo: Elmira Yasin

Teknik Sorumlu - Erhan Dik

Antrenörler - Erdem Yiğit, Habip Halepli, Yakup Yağcı, Burcu Kebiç

Masöz - Dilan Kaya

Grekoromen Stil kadrosu

55 kilo: Mehmet Hanifi Sarp

60 kilo: Ömer Altaş

63 kilo: Murat Arıkoğlu

67 kilo: Abdullah Keskin

72 kilo: İbrahim Özdemir

77 kilo: Yusuf Emirhan Tosun

82 kilo: Ömer Faruk İldeş

87 kilo: Yasin Çakır

97 kilo: Emir Ömer Bozdağ

130 kilo: Cemal Yusuf Bakır

Teknik Sorumlu - Yunus Emre Çömlekçioğlu

Antrenörler - Uğur Tüfenk, Rahman Bilici, Ömer Aytekin, Veysel Toprak

Masör - Mevlana Ketancı - İSTANBUL