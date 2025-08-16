Türkiye U20 Dünya Güreş Şampiyonası'na 30 Sporcu İle Katılacak
Bulgaristan'da 18-24 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek U20 Dünya Güreş Şampiyonası'nda Türkiye, serbest stil, kadınlar ve grekoromen branşlarında 30 sporcu ile temsil edilecek. Milli güreşçiler, dünya şampiyonluğu için mücadele edecek.
Şampiyonaya katılacak güreşçiler ve teknik heyet şöyle:
Serbest Stil kadrosu
57 kilo: Nurettin Emin Kapal
61 kilo: Hacı Zade
65 kilo: Abdullah Toprak
70 kilo: Umut Talha Uslu
74 kilo: Aslan Öztürk
79 kilo: Süleyman Efe Şanlı
86 kilo: Ahmet Yağan
92 kilo: Hamza Ali Küçük
97 kilo: İbrahim Benekli
125 kilo: Sertaç Aksoy
Teknik Sorumlu - Nesrullah Baysal
Antrenörler - Mehmet Ozmuş, Ender Coşkun, Abdülhamit Altun, Nazım Kara
Masör - Osman Ok
Kadınlar kadrosu
50 kilo: Songül Kavak
53 kilo: Şevval Çayır
55 kilo: Tuba Demir
57 kilo: Büşra Cengiz
59 kilo: Sevim Akbaş
62 kilo: Büşra Efe
65 kilo: Beyza Nur Akkuş
68 kilo: Ayşe Erkan
72 kilo: Haticenur Sarı
76 kilo: Elmira Yasin
Teknik Sorumlu - Erhan Dik
Antrenörler - Erdem Yiğit, Habip Halepli, Yakup Yağcı, Burcu Kebiç
Masöz - Dilan Kaya
Grekoromen Stil kadrosu
55 kilo: Mehmet Hanifi Sarp
60 kilo: Ömer Altaş
63 kilo: Murat Arıkoğlu
67 kilo: Abdullah Keskin
72 kilo: İbrahim Özdemir
77 kilo: Yusuf Emirhan Tosun
82 kilo: Ömer Faruk İldeş
87 kilo: Yasin Çakır
97 kilo: Emir Ömer Bozdağ
130 kilo: Cemal Yusuf Bakır
Teknik Sorumlu - Yunus Emre Çömlekçioğlu
Antrenörler - Uğur Tüfenk, Rahman Bilici, Ömer Aytekin, Veysel Toprak
Masör - Mevlana Ketancı - İSTANBUL