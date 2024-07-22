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Türkiye U19 Milli Takımı Danimarka ile berabere kaldı

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Türkiye U19 Milli Takımı, 2024 UEFA Avrupa U19 Şampiyonası B Grubu son maçında Danimarka ile 3-3 berabere kaldı. Ay-Yıldızlılar, Dünya Gençler Şampiyonası için Norveç ile play-off maçı oynayacak.

Türkiye U19 Milli Takımı, 2024 UEFA Avrupa U19 Şampiyonası B Grubu son maçında karşılaştığı Danimarka ile 3-3 berabere kaldı. Turnuvaya veda eden Ay-Yıldızlılar, Dünya Gençler Şampiyonası için Norveç ile play-off maçı oynayacak.

2024 UEFA Avrupa U19 Şampiyonası B Grubu son maçında Türkiye U19 Milli Takımı, Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta Seaview Stadium'da Danimarka ile karşı karşıya geldi. Teknik direktör Soykan Başar müsabakaya; Mert Furkan Bayram, Ali Turap Bülbül, Yiğit Fidan, Efe Sarıkaya, Berkay Yılmaz, Yusuf Sertkaya, Fahri Kerem Ay, Baran Ali Gezek, Diren Dağdeviren, Poyraz Yıldırım, Emir Bars 11'i ile başladı.

Mücadelenin ilk yarısı Emir Bars ve Oscar Schwartau'nun karşılıklı golleriyle 1-1 beraberlikle geçildi. İkinci yarıda Poyraz Yıldırım ve Efe Sarıkaya'nın golleriyle iki kez öne geçen Milliler, Mikel Krüger ve Alexander Simmelhack'ın gollerine engel olamadı ve müsabaka 3-3 beraberlikle sonuçlandı.

Kırmızı-beyazlılar, aldıkları bu sonuçla grupta elde edilen 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle 2 puan topladı. Grubunu üçüncü olarak tamamlayan Milli Takım, A Grubu'nun üçüncüsü Norveç ile 25 Temmuz Perşembe günü U20 Dünya Kupası'na katılmak için play-off maçı oynayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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