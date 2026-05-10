U17 Avrupa Güreş Şampiyonası Bulgaristan'da başlıyor
Bulgaristan'ın Samakov kentinde 11-17 Mayıs 2026 tarihlerinde düzenlenecek U17 Avrupa Güreş Şampiyonası öncesinde, Türkiye Güreş Federasyonu, millî takım kadrolarını açıkladı. Ay-yıldızlı sporcular grekoromen, kadınlar ve serbest stil kategorilerinde madalya mücadelesi verecek.
Türkiye Güreş Federasyonu tarafından açıklanan kadrolarda genç sporcuların yanı sıra teknik ekipler de şampiyona için Samakov'da hazır bulunacak. Milli takım kafileleri, organizasyonda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor.
Türkiye Güreş Federasyonu tarafından açıklanan kafilelerde yer alan sporcular ve teknik ekipler şöyle:
GREKOROMEN STİL MİLLİ TAKIMI
45 kg – Ömer Arslan
48 kg – Şamil Şahan
51 kg – Zafer İldeş
55 kg – Barış Soylu
60 kg – Furkan Öden
65 kg – Muhammet Reşit Yürük
71 kg – Orhan Eymen Taşçı
80 kg – Abdullah Bal
92 kg – Yusuf Yaser Aksu
110 kg – İbrahim Mert Eren
Teknik Sorumlu: Serkan Özden
Antrenörler: Adem Taşçı, Ahmet Göze, İlker Aydın, Yasin Güneş, Şerif Kılıç
KADIN GÜREŞ MİLLİ TAKIMI
40 kg – Şirin Aşkara
43 kg – Aysemin Kaçan
46 kg – Tuğçe Naz Ucuz
49 kg – Emine Beyza Barışkan
53 kg – Ecrin Salik
57 kg – Delal Kadir
61 kg – Özdenur Özmez
65 kg – Bade Su Doğan
69 kg – Kıymet Rümeysa Tezcan
73 kg – Esma Nur Kara
Teknik Sorumlu: Fatih Kobal
Antrenörler: Sedat Altıntaş, Mehmet Volkan Asan, Yasin Akkan, Mehlika Öztürk
SERBEST STİL MİLLİ TAKIMI
45 kg – Buğra Eldemir
48 kg – Yiğit Hamza Egemen
51 kg – Muhammed Gölha
55 kg – Muhammed Mustafa Yiğit
60 kg – Muhammed Sami Odabaşı
65 kg – Aydıncan Gümüşdağ
71 kg – Cemal Yiğit Purçu
80 kg – Emirhan Çayır
92 kg – Yasin Ertürk
110 kg – Muhammed Abdurrahman Baysal
Teknik Sorumlu: Erhan Bakır
Antrenörler: Mustafa Kartal, Yasin Akgül, Ahmet Peker