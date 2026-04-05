Türkiye 16 Erkekler Anadolu Şampiyonası Kayseri'de

Türkiye U16 Erkekler Anadolu Şampiyonası Kırmızı Grup Maçları 06-10 Nisan tarihleri arasında Kayseri'de oynanacak.

Bu sezon iki ayrı grup merkezinde oynanacak olan Türkiye U16 Erkekler Anadolu Şampiyonası'na Kayseri ve Kütahya ev sahipliği yapacak. Kayseri'de 06-10 Nisan tarihleri arasında yapılacak olan karşılaşmalar Kadir Has Kongre ve Spor Salonu ile Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak.

Kayseri'de yapılacak olan kırmızı grup maçlarında 4 ayrı grupta 16 takım mücadele edecek. - KAYSERİ

