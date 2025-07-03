Türkiye, Turgut Atakol Turnuvasında Finale Yükseldi

28. Uluslararası Turgut Atakol Basketbol Turnuvası'nda Türkiye, Büyük Britanya'yı 68-47 yenerek finale yükseldi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Basketbol Gelişim Merkezi'nin (BGM) ev sahipliğinde düzenlenen ve katılımcı 6 ülkenin 20 yaş altı takımıyla mücadele ettiği organizasyonun dördüncü gününde üç müsabaka oynandı.

Günün ilk maçında Türkiye, Büyük Britanya'yı 68-47 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Diğer mücadelede Karadağ, Slovenya'yı 69-67 mağlup etti. Kapanış müsabakasında ise Hırvatistan, Avusturya'ya 83-65 üstünlük kurdu.

Milliler, final maçında yarın 19.00'da Avusturya ile karşı karşıya gelecek.

Turnuvanın son gününde üçüncülük ve beşincilik karşılaşmaları da yapılacak.