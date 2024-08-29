Üye Girişi
Haberler

Türkiye Tenis Şampiyonası'nda Kadınlar Finali Yarın

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Tenis Şampiyonası'nda kadınlar final maçında yarın Doğa Türkmen ile Melis Sezer karşılaşacak. Final TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

Türkiye Tenis Şampiyonası'nda kadınlar final maçında yarın Doğa Türkmen ile Melis Sezer karşılaşacak.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, TED Spor Kulübünde düzenlenen Büyükler Tenis Şampiyonası'nda kadınlar finaline yükselenler belli oldu.

Doğa Türkmen, yarı finalde Deniz Turan'ı 6-0 ve 6-3 yenerek finale adını yazdırdı.

Finale kadar set kaybetmeden ilerleyen Doğa'nın rakibi ise Cemre Anıl'ı 6-7, 6-1, 6-2 mağlup eden Melis Sezer oldu.

Türkiye Tenis Şampiyonası yarın erkeklerde yarı final, kadınlarda ise final müsabakası ile devam edecek.

Kadınlar finali yarın saat 11.30'da başlayacak ve finaller TRT Spor'dan canlı yayımlanacak.

Kaynak: AA / Spor

Melis Sezer TRT Spor Türkiye Spor Spor Güncel Haberler

Irak'ta Türk SİHA'sı düşürüldü, Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi

Irak'ta Türk SİHA'sı düşürüldü, Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi

 Kayıp Narin Güran'la ilgili haberlere yayın yasağı getirildi

Kayıp Narin Güran'la ilgili haberlere yayın yasağı getirildi

 Anneannesini öldüren eski bakan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener tutuklandı

Anneannesini öldüren eski bakan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener tutuklandı
İzmir'de eşini yaralayıp yanındaki arkadaşını öldüren kişi intihar etti

İzmir'de eşini yaralayıp yanındaki arkadaşını öldüren kişi intihar etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Vatan Caddesi 30 ağustos kutlamaları saat kaçta 2024? Las Palmas Real Madrid maçı CANLI izle! (HD) Real Madrid maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 30 Ağustos marketler açık mı, kapalı mı BİM, A101, ŞOK 30 Ağustos Cuma çalışma saatleri? Trabzonspor elendi mi, turu geçti mi? UEFA Avrupa Konferans Ligi Trabzonspor Avrupa'dan elendi mi? 30 Ağustos kütüphaneler açık mı, kapalı mı? Beşiktaş Lugano maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Beşiktaş Lugano golleri kim attı, canlı maç anlatımı! 30 Ağustos Zafer Bayramı resimli mesajlar ve sözleri! Bayburt'ta petrol mü bulundu? Bayburt'ta petrol var mı? Burak Keleş kimdir? Burak Keleş tutuklandı mı? Burak Keleş ne dedi? Trabzonspor St Gallen maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Trabzonspor St Gallen golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Bu yıl 30 Ağustos'un kaçıncı yıl dönümü?
title