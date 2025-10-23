Haberler

Türkiye Tenis Federasyonu'na ITF Advantage All Altın Ödülü

Türkiye Tenis Federasyonu, ITF Advantage All Ödülleri'nde toplumsal cinsiyet eşitliği alanında altın ödüle layık görüldü. TTF Başkanı, bu ödülün kadınların güçlendirilmesine ve tenise erişimlerine katkıda bulunma hedeflerinin bir yansıması olduğunu vurguladı.

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF), teniste toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamada öncülük eden ulusal federasyonlara verilen ITF Advantage All Ödülleri'nde "altın ödüle" layık görüldü.

TTF'nin açıklamasına göre Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından dağıtılan ödüllerin 2025'teki sahipleri belli oldu.

Dördüncü kez verilen ITF Advantage All Ödülleri'nde Türkiye altın, Kenya gümüş, ABD ve Hırvatistan ise bronz ödülü kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TTF Başkanı Şafak Müderrisgil, "ITF Advantage All Altın Ödülü'nü almak, federasyonumuz ve ülkemiz için çok önemli bir takdir mahiyetindedir. Bu ödül, geçmişi ne olursa olsun her kız çocuğunun, çocuğun ve kadının tenise erişimini sağlayarak kadınların güçlendirilmesine ve kapsayıcılığa olan bağlılığımızın güçlü bir onayını ifade etmektedir. Güçlü kadın liderliğini yerleştirme ve sporu tabandan büyütme stratejimizin etkili ve küresel olarak tanındığını doğrulamaktadır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
