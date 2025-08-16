Türkiye Süpermoto Şampiyonası Uşak'ta Başladı

Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde düzenlenen Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın 3. ayak yarışları, 40 sporcunun katılımıyla başladı. İlk gün serbest antrenman ve sıralama turları gerçekleştirildi.

Türkiye Süpermoto Şampiyonası 3. ayak yarışları, Uşak'ta başladı.

Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde düzenlenen şampiyonanın 3. ayak yarışlarında, süpermoto open, süpermoto S3, süpermoto 85cc, süpermoto 65cc, süpermoto 50cc ve minikler 50cc kategorilerinde 40 sporcu mücadele etti.

Şampiyonanın ilk gününde serbest antrenman ve sıralama turları gerçekleştirildi.

Zorlu ve keskin virajların yer aldığı 1370 metre uzunluğundaki pistte, sporcular en iyi dereceyi yapabilmek için yarıştı.

Şampiyonanın 3. ayağı, yarınki yarışlarla tamamlanacak.

Kaynak: AA / Orhan Sunal - Spor
500
