Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın İkinci Aykı KKTC'de Düzenleniyor
Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışları, 21-22 Haziran tarihlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılacak.
Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nda sezonun 2. ayak yarışları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) gerçekleştirilecek.
Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu iş birliğiyle Süpermoto Şampiyonası'nda sezonun ikinci etabı 21-22 Haziran tarihlerinde Cemsa Karting Pisti'nde düzenlenecek.
Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor