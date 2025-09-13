Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın 4. Ayak Yarışları Kocaeli'de Başladı
Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları, Kocaeli'deki Körfez Yarış Pisti'nde antrenman ve sıralama turlarıyla başladı. Yarışlarda toplam 44 sporcu, çeşitli süpermoto kategorilerinde mücadele ediyor.
Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları, Kocaeli'de antrenman ve sıralama turlarıyla start aldı.
Türkiye Motosiklet Federasyonunun 2025 yarış takviminde yer alan etkinlik, Körfez Yarış Pisti'nde düzenleniyor.
Yarışlarda, süpermoto open, süpermoto senior, süpermoto s3, süpermoto 85 cc ve süpermoto 65 cc, 50 cc ve 50cc mini kategorilerinde 44 sporcu mücadele ediyor.
Antrenman ve sıralama turlarıyla başlayan şampiyonanın 4. ayağı, yarın gerçekleştirilecek yarışlarla tamamlanacak.
Kaynak: AA / Şahin Oktay - Spor