Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın ikinci ayağı Kocaeli'de koşuldu

Türkiye Motosiklet Federasyonu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi iş birliğinde düzenlenen Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın ikinci ayağı Kocaeli'de gerçekleştirildi. Sporcular, zorlu parkurda mücadele etti ve kategorilerine göre dereceye giren isimler belirlendi.