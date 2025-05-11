Türkiye Süper Enduro Şampiyonası İznik'te Başladı

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın birinci ayak yarışları, Bursa'nın İznik İlçesinde yapıldı.

Türkiye Motosiklet Federasyonunun 2025 yarış takviminde yer alan şampiyonanın açılış ayağı, İznik Belediyesinin destekleriyle Elbeyli Er Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Toplu start alan endurocular, ekstrem parkurda hem engellerle hem de rakipleriyle mücadele etti. Yarışlar, enduro prestij, usta, hobi, gençler, kadınlar ve veteran sınıflarında düzenlendi.

Yarışlar sonucunda sıralamalar ise şu şekilde oluştu:

Enduro Prestij (EP): 1. Mehmet Emin Musaoğlu (IZMOK), 2. Mustafa Resul Kurtuluş (Kartepe), 3. Murat Can Köse (TTMK)

Enduro Usta (EU): 1. Kenan Kazan (İZMOK), 2. Kemal Deveci (TTMK), 3. Mehmet Sadıc (BIMOSK)

Enduro Hobi (EH): 1. Erdem Kocaman (ENDIST), 2. Ahmet Süreyya Canpolat (Ferdi) 3. Mert Bilaloğlu (İZMOK)

Enduro Gençler (EG): 1. Niyazi Çakmak (İZMOK), 2. Mehmet Taha Tomak (İZMOK), 3. Ebubekir Arat (KARTEPE)

Enduro Kadınlar (EK): 1. Svetlana Smirnova (ALDOSK)

Enduro Veteran (EV): 1. Erdem Ateş (İZMOK), 2. Mustafa Temiz (TTMK), 3. Erdem Gülüş (ENDIST)

Enduro GP: 1.Mehmet Emin Musaoğlu (IZMOK) 2. Mustafa Resul Kurtuluş (Kartepe) 3. Kemal Deveci (TTMK)

Kupa törenine İznik Kaymakamı Arif Karaman, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hüseyin Coşkun, Türkiye Motosiklet Federasyonu Yetkilileri, İznik Motosiklet Kulübü Derneği Başkanı Yüksel Musaoğlu ve yöneticileri, çok sayıda sporcu ve aileleri katıldı.

Yarışmacılara İznik çinisinden özel olarak hazırlanan kupaları protokol tarafından takdim edilirken, tören hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.