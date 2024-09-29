Türkiye Süper Enduro Şampiyonası Fethiye'de Son Buldu
Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın final ayağı, Muğla'nın Fethiye ilçesinde gerçekleştirildi. Mücadeleye katılan 44 sporcu, çeşitli kategorilerde dereceye girdi. Yarışların ardından kupa töreni düzenlendi.
Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın final ayağı, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yapıldı.
Esenköy Mahallesi'ndeki Akdeniz Off-Road Park'ta gerçekleştirilen yarışlarda, 44 sporcu mücadele etti.
Sezonun son yarışlarında kategorilerine göre dereceye giren sporcular şöyle:
Süper Enduro GP: 1. Mehmet Emin Musaoğlu, 2. Aykut Kızıltan, 3. Kenan Kazan
Enduro Prestij: 1. Mehmet Emin Musaoğlu, 2. Aykut Kızıltan, 3. Emre Coşar
Enduro Usta: 1. Muratcan Köse, 2. Azad Demirkal, 3. Emirhan Kurt
Enduro Genç: 1. Mustafa Resul Kurtuluş, 2. Kenan Kazan, 3. Kadirhan Kocabaş
Enduro Hobi: 1. Kemal Deveci, 2. Sinan Turan, 3. Erkan Yüksek
Enduro Veteran: 1. Recep Bahadır Çaktı, 2. Fırat Şahin, 3. Mehmet Okuyan
Organizasyonun sonunda dereceye giren sporculara kupaları verildi.