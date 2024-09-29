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Türkiye Süper Enduro Şampiyonası Fethiye'de Son Buldu

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası Fethiye'de Son Buldu
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Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın final ayağı, Muğla'nın Fethiye ilçesinde gerçekleştirildi. Mücadeleye katılan 44 sporcu, çeşitli kategorilerde dereceye girdi. Yarışların ardından kupa töreni düzenlendi.

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın final ayağı, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yapıldı.

Esenköy Mahallesi'ndeki Akdeniz Off-Road Park'ta gerçekleştirilen yarışlarda, 44 sporcu mücadele etti.

Sezonun son yarışlarında kategorilerine göre dereceye giren sporcular şöyle:

Süper Enduro GP: 1. Mehmet Emin Musaoğlu, 2. Aykut Kızıltan, 3. Kenan Kazan

Enduro Prestij: 1. Mehmet Emin Musaoğlu, 2. Aykut Kızıltan, 3. Emre Coşar

Enduro Usta: 1. Muratcan Köse, 2. Azad Demirkal, 3. Emirhan Kurt

Enduro Genç: 1. Mustafa Resul Kurtuluş, 2. Kenan Kazan, 3. Kadirhan Kocabaş

Enduro Hobi: 1. Kemal Deveci, 2. Sinan Turan, 3. Erkan Yüksek

Enduro Veteran: 1. Recep Bahadır Çaktı, 2. Fırat Şahin, 3. Mehmet Okuyan

Organizasyonun sonunda dereceye giren sporculara kupaları verildi.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Spor

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