Türkiye Sujeti ve Flyboard Şampiyonası Bodrum'dan başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkiye Sujeti ve Flyboard Şampiyonası Bodrum'dan başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Türkiye Sujeti ve Flyboard Şampiyonası Bodrum'dan başladı

Türkiye Sujeti ve Flyboard Şampiyonası'nda sezon Muğla'nın Bodrum ilçesinde başladı.

Türkiye Sujeti ve Flyboard Şampiyonası'nda sezon Muğla'nın Bodrum ilçesinde başladı. Şampiyonaya 10'u kadın 42 sporcu katılıyor.

Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun yarış takviminde yer alan Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası Gümbet Mahallesi Asarlık mevkiinde yapılıyor. Deniz üzerinde heyecan veren akrobasi hareketleri ile izleyicilere şölen yaşatan ve 10'u kadın 42 sporcunun katıldığı şampiyona Pro OPEN, Pro Stock (0-179 bg), Pro Stock (180 bg ve üstü), Kadınlar Kupası, Flyboard ve Drag sınıflarında düzenleniyor. Sporcuların flyboard üzerinde yaptığı hareketlerin, beğeniyle izlendiği şampiyona, yarın yapılacak ikinci gün etap yarışları ile sona erecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, "Türkiye Motosiklet Federasyonu olarak Türkiye Sujeti Şampiyonası'nın açılış etabını Bodrum'da gerçekleştiriyor olacağız. Burada toplamda 42 sporcu kaydımız ve start alacak sporcu sayımız mevcut. Sevindirici olan şu ki diğer geçmiş sezonlara göre yarışçı sayımız yüzde 30 oranında arttırmış olduk bu sezon açılışında ve yine bir başka sevindirici taraf 10 kadın sporcumuz da sujetinde, Sujeti Türkiye Şampiyonası'nda izleyicilere heyecanlı keyifli dakikalar yaşatacaklar. Bu branşın gelişmesi, su sporlarının gelişmesi açısından çok büyük önem taşıyor. Bu minvalde Bodrum aynı zamanda seyir zevki açısından, seyirci potansiyeli açısından da çok yüksek bir lokasyon" dedi.

Sujeti sporcusu Sultan Akgün ise takım olarak iyi bir şekilde hazırlanıp Bodrum'a geldiklerini dile getirerek şöyle dedi:

"Hedeflerimiz büyük. Burada kendimizi göstermeye geldik. Güzel hazırlandık. Antrenmanlarımızı yaptık, sıkı çalıştık. Her şey yolunda giderse kendimizi göstereceğiz." - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Bodrum Muğla Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title