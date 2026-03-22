Milli cimnastikçiler, Almanya'daki yarışmada 2 madalya kazandı

DTB Pokal Stuttgart Takım Challenge Artistik Cimnastik Yarışması'nda Mert Efe Kılıçer büyüklerde altın madalya kazanırken, Deniz Şükrüoğlu gençlerde bronz madalya elde etti.

Türkiye Cimnastik Federasyonunun açıklamasına göre Almanya'nın Stuttgart kentinde düzenlenen organizasyona katılan Mert Efe Kılıçer, büyük erkekler barfiks aletinde topladığı 14.200 puanla şampiyon oldu.

Deniz Şükrüoğlu ise genç erkekler halka aletinde elde ettiği 12.266 puanla bronz madalyaya uzandı.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer
İran'ın başkenti Tahran'da ardı ardına patlama

Savaş uçakları yeniden havalandı! Başkentte ardı ardına patlama
Şampiyonluk 4 dakikada geldi! Lig Kupası'nda zafer Manchester City'nin

Şampiyonluk 4 dakikada geldi!
Netanyahu: Artık diğer ülkelerin de savaşa katılma zamanı geldi

Köşeye sıkışınca dünyayı kana bulayacak çağrıyı yaptı
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas temsilcileri ile görüştü

MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan kritik temas
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ünlü şarkıcı İzzet Yıldızhan da gözaltına alındı

Futbolcu cinayetinde yeni gelişme! Ünlü şarkıcı da gözaltına alındı
Şampiyonluk 4 dakikada geldi! Lig Kupası'nda zafer Manchester City'nin

Şampiyonluk 4 dakikada geldi!
Sınıfta çekilen görüntüye tepki yağıyor

Sınıfta çekilen görüntüye tepki yağıyor
Bahis cezası alan 44 yaşındaki futbolcu Murat Uluç'a kulüpte yeni görev

Bahis cezası alan 44 yaşındaki futbolcuya kulüpte yeni görev