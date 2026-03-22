Milli cimnastikçiler, Almanya'daki yarışmada 2 madalya kazandı
DTB Pokal Stuttgart Takım Challenge Artistik Cimnastik Yarışması'nda Mert Efe Kılıçer büyüklerde altın madalya kazanırken, Deniz Şükrüoğlu gençlerde bronz madalya elde etti.
Türkiye Cimnastik Federasyonunun açıklamasına göre Almanya'nın Stuttgart kentinde düzenlenen organizasyona katılan Mert Efe Kılıçer, büyük erkekler barfiks aletinde topladığı 14.200 puanla şampiyon oldu.
Deniz Şükrüoğlu ise genç erkekler halka aletinde elde ettiği 12.266 puanla bronz madalyaya uzandı.
Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer