Türkiye Spor Yazarları Derneği Yarışını Kapriz Kazandı

Türkiye Spor Yazarları Derneği adına gerçekleştirilen yarışı Sermet Girişken'in sahibi olduğu, antrenörlüğünü ise Erhan Dıblen'in yaptığı Kapriz isimli safkan kazandı.

Türkiye Spor Yazarları Derneği adına gerçekleştirilen yarışı Sermet Girişken'in sahibi olduğu, antrenörlüğünü ise Erhan Dıblen'in yaptığı Kapriz isimli safkan kazandı.

Türkiye Spor Yazarları Derneği adına düzenlenen, 4 yaşlı safkan Arap atlarına mahsus koşu, İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda 2000 metre sentetik pistte gerçekleşti. Sermet Girişken'in sahibi olduğu, antrenörlüğünü ise Erhan Dıblen'in üstlendiği Kapriz (Kaizbert - Dilacan / Druid) isimli safkan, jokeyi Halis Karataş idaresinde yarışın galibi olurken, kariyerinin de 11. birinciliğini elde etti.

Koşuda ikinci sırada Dündarzade yer alırken, Berkenin Kızı üçüncü, Doğu Yıldızı dördüncü, Semih Star da beşinci olarak pistten ayrıldı. Yarışın galibi Kapriz için bitiriş derecesi 2.18.50 olarak kayıtlara geçerken, farklar ise 5 Boy - 1 Boy - 6 Boy - 35 Boy şeklinde sonuçlandı.

Mücadelenin ardından Şeref Tribünü'nde düzenlenen törende, kazanan safkanın sahibi Sermet Girişken'e kupasını TSYD Yönetim Kurulu Üyesi Bahri Havadır verdi.

Törene Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Yüksel Göktürk ile Basın ve Medya Müdür Yardımcısı Timuçin Eriç de katıldı. - İSTANBUL