Türkiye, Slovenya'yı Voleybolda 3-1 Mağlup Etti

Türkiye, Slovenya'yı Voleybolda 3-1 Mağlup Etti
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FIVB Erkekler Milletler Ligi hazırlıkları kapsamında Türkiye, konuk ettiği Slovenya'yı 3-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı. İlk seti 29-27, ikinci seti 25-16 ve üçüncü seti 25-19 kazanan Türkiye, dördüncü sette Slovenya'nın 25-23 galibiyetine engel olamadı. İki takım yarın tekrar karşılaşacak.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Selçuk Görmen, Yasin Çalışkan

Türkiye : Kaan Gürbüz, Vahit Emre Savaş, Bedirhan Bülbül, Efe Mandıracı, Mirza Lagumdzija, Murat Yenipazar (Berkay Bayraktar, Yiğit Gülmezoğlu, Ahmet Tümer, Mert Matic, Gökçen Yüksel, Berk Dilmenler, Beytullah Hatipoğlu, Ertuğrul Gazi Metin, Hilmi Şahin)

Slovenya : Stern, Stalekar, Urnaut, Mozic, Planinsic, Krzic (Okroglic, Mujanovic, Vincic, Stern, Marovt, Bracko, Fink)

Setler: 29-27, 25-16, 25-19, 23-25

Süre: 110 dakika (34, 26, 25, 25)

Voleybol FIVB Erkekler Milletler Ligi hazırlıkları kapsamında 4 set üzerinden oynanan müsabakada Türkiye, konuk ettiği Slovenya'yı 3-1 mağlup etti.

Çekişmeli bir oyuna sahne olan ilk seti Türkiye, 29-27 kazanarak 1-0 öne geçti.

İkinci sette Slovenya karşısında baskın oynayan ay-yıldızlı ekip, seti 25-16 kazanarak durumu 2-0'a getirdi.

Mücadelenin üçüncü bölümünde de etkili olan Türkiye, seti 25-19 kazandı ve durumu 3-0 yaptı.

Dördüncü sette Slovenya'nın 25-23 galip gelmesiyle ay-yıldızlılar, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Ay-yıldızlı takım, Slovenya ile ikinci hazırlık maçını yarın saat 17.00'de Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynayacak.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
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