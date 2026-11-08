Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 10. hafta 4 maçla sona erdi

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 10. hafta 4 maçla sona erdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 10. haftası oynanan 4 maçla tamamlandı. Haftanın maçlarında Finalspor, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe Gelişim ve iLab Basketbol galip geldi.
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 10. haftası, oynanan 4 maçla sona erdi.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, alınan sonuçlar şöyle:
Finalspor- Cedi Osman Basketbol: 88-73
Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Mersinspor: 98-76
Fenerbahçe Gelişim-MKE Ankaragücü: 82-78
iLab Basketbol-Göztepe Isonem: 85-75
Kaynak: AA