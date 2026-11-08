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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 10. hafta 4 maçla sona erdi

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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 10. haftası oynanan 4 maçla tamamlandı. Haftanın maçlarında Finalspor, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe Gelişim ve iLab Basketbol galip geldi.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 10. haftası, oynanan 4 maçla sona erdi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, alınan sonuçlar şöyle:

Finalspor- Cedi Osman Basketbol: 88-73

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Mersinspor: 98-76

Fenerbahçe Gelişim-MKE Ankaragücü: 82-78

iLab Basketbol-Göztepe Isonem: 85-75

Kaynak: AA
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