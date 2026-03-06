Haberler

Türkiye Basketbol Ligi 27. Hafta Maçları Başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 27. haftası açıldı. Haftanın ilk mücadelesinde Finalspor, Kipaş İstiklalspor'u 79-77'lik skorla mağlup etti. Ligdeki heyecan yarın oynanacak iki müsabakayla devam edecek.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 27. haftanın perdesi açıldı.

Haftanın ilk maçında Finalspor, sahasında Kipaş İstiklalspor'u 79-77 mağlup etti.

Ligde 27. haftaya, yarın oynanacak 2 müsabakayla devam edilecek.

Kaynak: AA / Emre Doğan
Trump, Küba'nın çok yakında düşeceğini savundu

Gittikçe daha tehlikeli oluyor: O ülke de yakında düşecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tebriz'de binlerce kişinin katılımıyla cuma namazı kılındı

Görüntüler ABD ve İsrail'in her gün vurduğu ülkeden
Sudan da savaşta tarafını seçti

O da savaşta tarafını seçti
Almanya Başbakanı Merz: İran'da sonsuz bir savaş çıkarımıza değil

Avrupa şimdiden savaştan bıkmış gibi! Bir ülkeden "kısa kes" çağrısı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Arabulucuların muhatabı savaş ateşini yakanlar olmalıdır

Pezeşkiyan'dan dikkat çeken çıkış! Mesajı Türkiye'yi de ilgilendiriyor
Tebriz'de binlerce kişinin katılımıyla cuma namazı kılındı

Görüntüler ABD ve İsrail'in her gün vurduğu ülkeden
Operasyonun detayları: Hamaney'i 'mavi serçe' hayattan kopardı

Hamaney'i 'mavi serçe' hayattan kopardı
Zehra Kınık davasında 2 yıl 6 aylık hapis cezası kesinleşti

İstinaf itirazları reddetti: Zehra Kınık'ın cezası onandı