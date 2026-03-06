Türkiye Basketbol Ligi 27. Hafta Maçları Başladı
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 27. haftası açıldı. Haftanın ilk mücadelesinde Finalspor, Kipaş İstiklalspor'u 79-77'lik skorla mağlup etti. Ligdeki heyecan yarın oynanacak iki müsabakayla devam edecek.
Kaynak: AA / Emre Doğan