Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Final Heyecanı: Fenerbahçe - Beşiktaş

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Basketbol Süper Ligi finali yarın başlıyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında oynanacak maçların detayları sadece beIN Sports ekranlarında yer alacak. Fenerbahçe, normal sezonu lider tamamlayarak finale yükselirken, Beşiktaş da zorlu play-off serilerinin ardından finale adını yazdırdı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde final heyecanı yarın başlıyor. Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak olan final serisinin maç önü, maç sonu ve detaylar sadece beIN Sports 5 ve beIN Sports Haber ekranlarında olacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2024-2025 sezonunda oynanan play-off mücadeleleri sonrası finalin adı Fenerbahçe - Beşiktaş oldu. 2024-2025 sezonunun şampiyonunun belli olacağı final mücadelelerinde maç önü, maç sonu ve karşılaşmaların tüm detayları beIN Sports 5 ve beIN Sports Haber ekranlarında olacak.

Normal sezonu lider tamamlayan Fenerbahçe, çeyrek finalde Türk Telekom'u 2-1, yarı finalde Bahçeşehir Koleji'ni 3-0'lik serilerle geçerek adını finale yazdırdı. Normal sezonu Fenerbahçe'nin arkasından 2. bitiren Beşiktaş ise çeyrek finalde Galatasaray'ı 2-0, yarı finalde A.Efes'i 3-2 ile geçerek final biletini aldı. Seride Fenerbahçe maçlarını Ülker Arena'da, Beşiktaş ise Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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