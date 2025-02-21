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Türkiye Serbest Güreş Milli Takımı, İran'da İkinci Oldu

Türkiye Serbest Güreş Milli Takımı, İran'da İkinci Oldu
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Uluslararası World Clubs Cup Turnuvası'nda mücadele eden Türkiye Serbest Güreş Milli Takımı, İran'da ikincilik elde etti. Federasyon Başkanı Taha Akgül, gördükleri büyük ilgiden dolayı mutluluk duyduklarını ifade etti.

İran'ın Tahran kentinde düzenlenen Uluslararası World Clubs Cup Turnuvası'nda ikinci olan Serbest Güreş Milli Takımı'na İran halkı büyük ilgi gösterdi. Özel davetle İran'a giden Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, gördükleri ilgiden dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

İran'ın Tahran kentinde 19-22 Şubat 2025 tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası World Clubs Cup Turnuvası'nda mücadele eden Serbest Güreş Milli Takımı ikinci oldu. Turnuva sonrası açıklamalarda bulunan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, "Serbest Güreş Kulüpler Dünya Kupası'nda milli takımımız genç bir ekiple gidip finale kaldı. Finalde 9-1 kaybettik ama olsun, genç arkadaşlarımızın gösterdiği bu büyük başarı da bizleri çok mutlu etti. İlk kupamızı kazandık. Türkiye'ye bir kupa ile dönüyoruz. Çok mutluyuz. Bizleri İran'da çok güzel ağırladılar. Çok güzel bir atmosfer vardı. İran'da güreş ata sporu. Burada gerçekten halk bize çok değer verdi. Trafikte bile bizleri tanıyıp selam verdiler. Bu ilgi bizleri çok mutlu etti. Ben de buraya özel davetli olarak geldim. Bizleri burada çok iyi şekilde ağırladılar. Çocuklarımızın tecrübelenmesi açısından önemli bir turnuvaydı. Benim de başkan olarak ilk yurt dışı müsabakamdı, o yüzden çok değerliydi. Güzel bir başlangıç yapmış olduk" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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