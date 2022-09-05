ANTALYA'nın Kaş ilçesinde Türkiye Sualtı Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Serbest Dalış Açıksu/Outdoor Şampiyonası tamamlandı.

Türkiye Serbest Dalış Açıksu/Outdoor Şampiyonası'nın son gününde paletsiz sabit ağırlık (CNF) dalında yarışmalar yapıldı. Son gün yarışlarında 7'si kadın 16 sporcu yarıştı. Büyük erkekler kategorisinde yarışan ODTÜ SK'den Gökhan Gedik bu dalda 56 metre olan Türkiye rekorunu 57 metreye çıkardı. Ardından dalış yapan Çanakkale GSK'den Mete Mordağ 62 metreye dalarak yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu. Bu dalda üçüncülüğü 51 metreye dalan Bodrum Su Sporları Kulübü'nden Fatih Sevük elde etti.

Şampiyonada, büyüklerde kadınlarda bir, erkeklerde iki olmak üzere üç Türkiye rekoru kırıldı. Şampiyonada dereceye giren sporcular ekim ayında Kaş'ta yapılacak olan Dünya Sualtı Serbest Dalış Açıksu/Outdoor Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Son 2 gün yarışlarında dereceye giren sporculara Kaş Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle madalyaları verildi. Törene, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Oğuz Aydın, Kaş Garnizon Komutanı Binbaşı Hüseyin Sadık, Sahil Güvenlik Bot Komutanı Üsteğmen Ahmet Dağıstan, Kaş Belediyesi Kültür Müdürü Ali Evren, federasyon yöneticileri ve sporcular katıldı.