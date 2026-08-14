Çankırı'da Savate Gençler Şampiyonası Başladı

Çankırı (AA) - Türkiye Savate Gençler Combat Şampiyonası, Çankırı'da 17 ilden 93 sporcunun katılımıyla start aldı.

Orhan Saka Spor Salonu'nda 13-16 Ağustos tarihlerinde düzenlenen şampiyonanın açılış programına Çankırı Valisi Hüseyin Çakırtaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Sadık Ak ile Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Savate Genel Koordinatörü Satılmış Kibaroğlu katıldı.

Dereceye girebilmek için mücadele eden sporcular arasından başarılı olanlardan Savate Gençler Milli Takımı oluşturulacak.

Milli takım, 24-27 Eylül'de Bulgaristan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Açılış programında protokol üyeleri, sporculara başarı diledi.

Kaynak: AA