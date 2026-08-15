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Bayegan Pendik, Satranç Süper Ligi'nde Üçüncü Kez Şampiyon

Bayegan Pendik, Satranç Süper Ligi'nde Üçüncü Kez Şampiyon
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Türkiye Satranç Süper Ligi'nde Bayegan Pendik Satranç Spor Kulübü, tüm maçlarını kazanarak 30 puanla üst üste üçüncü kez şampiyon oldu. Ankara'da düzenlenen turnuvada ikinciliği Türk Hava Yolları, üçüncülüğü Göktürk Spor Kulübü elde etti.

Türkiye Satranç Süper Ligi'nde Bayegan Pendik Satranç Spor Kulübü, sezonu şampiyon olarak tamamladı.

Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre 16 takımın yer aldığı organizasyonu tüm maçlarını kazanarak 30 puanla lider tamamlayan Bayegan Pendik Satranç Spor Kulübü, bu başarısıyla ligde üst üste 3. kez şampiyonluğa ulaştı.

Başkent Ankara'da 2-15 Ağustos tarihlerinde düzenlenen Türkiye Satranç Süper Ligi'nde 15 tur sonunda zirvede yer alan Bayegan Pendik Satranç Spor Kulübü, satranç branşında Türkiye'nin en iyisi olduğunu bir kez daha gösterdi.

Işık Can, Ediz Gürel, Mustafa Yılmaz ile Hasan Hüseyin Çelik, şampiyon kadroda öne çıkan isimler oldu.

Türkiye Satranç Süper Ligi'ni Türk Hava Yolları Spor Kulübü ikinci, Göktürk Satranç Spor Kulübü ise üçüncü sırada tamamladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bayegan Yönetim Kurulu Başkanı Ercüment Bayegan, "Türkiye Satranç Süper Ligi'nde tüm karşılaşmalardan namağlup olarak ayrılmak ve üst üste üçüncü kez şampiyon olmak hepimiz için çok kıymetli. Bu başarı için büyük emek veren sporcularımızı, teknik ekibimizi, sporcularımızın ailelerini ve kulübümüze katkı sunan herkesi gönülden kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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