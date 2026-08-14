Genç atlet Yağmur'dan Avrupa hedefi

Küçük yaşlarda sırıkla atlama sporuna başlayan ve 18 yaş altında 3.50 metre atlayarak Türkiye şampiyonluğuna ulaşan 15 yaşındaki Yağmur Memur, Avrupa'da madalya hedefliyor.

İzmir'de yaşayan Yağmur Memur, 8 yıl önce atletizmle ilgilenen babası master atlet Nurettin Memur ile spor yapmaya başladı. Önceleri kısa mesafe koşu ve uzun atlama branşlarıyla ilgilenen Yağmur, yaklaşık 5 yıl önce sırıkla atlamaya yöneldi.

Bursa'da 2024 yılında düzenlenen şampiyonada 2.60 metre atlayarak kendi yaş kategorisinde ikinci olan Yağmur, bu yıl İzmir'de 3.40 metre atlayarak kendi yaş kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu.

Temmuz ayında Eskişehir'de düzenlenen şampiyonada 18 yaş altı kızlarda 3.50 metre atlayarak Türkiye şampiyonu olan Yağmur, hem mili takıma seçilmek hem de Avrupa'da başarı elde etmek için çalışmalarını babası Nurettin Memur ve antrenörü Bülent Özdemir ile sürdürüyor.

Yaz sıcağına rağmen çalışmalarına ara vermeyen Yağmur, haftanın 6 günü, günde 2,5 saat antrenman yapıyor.

"Kendimden büyükler arasında da birinci oldum"

Yağmur Memur, AA muhabirine, küçük yaşlardan itibaren babası ve antrenörüyle çalıştığını söyledi.

Sırıkla atlamayı çok sevdiği için hiç zorlanmadığını anlatan Yağmur, "Atlarken fazla bir şey hissetmemeye çalışıyorum ve dikkatimi dağıtmak istemiyorum. Daha çok antrenörümü duymaya çalışıyorum. U14 kategorisinde Türkiye şampiyonu oldum. U16'da yine Türkiye şampiyonu oldum. U16'da yarışıyorum ama U18'de haziran ayında da 3.50 atlayarak Türkiye şampiyonu oldum. Kendimden büyükler arasında birinci oldum." dedi.

Galatasaray'ın sporcusu olduğunu anlatan Yağmur Memur, arkadaşlarının da kendisine destek verdiğini belirterek, "Bu yılki hedefim 3.65 atlayarak gelecek yıl İtalya'da düzenlenecek Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'ne katılmak. Orada da güzel bir başarı elde etmek istiyorum. Ondan sonra olimpiyatlarda Türkiye temsil edeceğim." dedi.

Baba kız birlikte atletizm yapıyor

Baba Nurettin Memur da Türkiye Masterler Salon Atletizm Şampiyonası ile çeşitli yaş grubu kategorilerinde çok sayıda Türkiye şampiyonluğu ve rekor elde ettiğini, M55 kategorisinde 400 metre yarışında 57.23'lük derecesiyle Türkiye şampiyonu olarak rekor kırdığını söyledi.

Kızının başarısıyla her zaman gurur duyduğunu anlatan Memur, "Beni örnek alıyor. Benden daha disiplinli. Haftanın 6 günü antrenman yapıyor. Bazen elleri parçalanıyor ama umurunda olmuyor. Bu işi severek yapıyor. Biz de destek oluyoruz. Zor bir spor. Korku olmaması, gözü kara olması lazım. Yukardan düşmek kolay değil. Kızımla antrenman yaptığım anlar hayatımın en mutlu anları." diye konuştu.

Antrenör Bülent Özdemir ise Yağmur'un çok hırslı ve zeki bir sporcu olduğunu söyledi.

Kaynak: AA