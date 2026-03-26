Romanya maçından notlar

FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Yarı Finali'nde Türkiye, Romanya 'yı konuk etti. Beşiktaş Park'ta saat 20.00'de başlayan karşılaşmada Fransa Futbol Federasyonu'ndan François Letexier düdük çaldı. Letexier'in yardımcılıklarını ise Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni üstlendi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda deplasmanda İspanya ile 2-2 berabere kalınan maçın 11'inde 8 değişiklik yaparak Romanya maçında takımını sahaya sürdü. İspanya deplasmanında daha az forma şansı bulan isimlere şans veren İtalyan teknik adam; Altay, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Salih Özcan, Orkun Kökçü, İrfan Can Kahveci ve Deniz Gül'ün yerlerine Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Abdülkerim Bardakcı, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Arda Güler, Kenan Yıldız ve Kerem Aktürkoğlu'nu 11'de görevlendirdi.

Kalede eldivenleri Uğurcan Çakır'a emanet eden Montella, savunma dörtlüsünü; Mert Müldür, Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakcı ve Ferdi Kadıoğlu'ndan oluşturdu. Orta alanda Hakan Çalhanoğlu ve İsmail Yüksek'i sahaya süren İtalyan teknik adam; hücum hattının sağında Barış Alper Yılmaz, 10 numara Arda Güler, sol kanatta ise Kenan Yıldız'ı görevlendirdi. Montella'nın gol yollarındaki tercihi ise Kerem Aktürkoğlu oldu.

MİLLİLER YAKLAŞIK 4.5 YILLIK ARA SONRASINDA BEŞİKTAŞ PARK'TA

A Milli Futbol Takımı, Romanya maçıyla birlikte yaklaşık 4.5 yıllık aranın ardından Beşiktaş Park'ta sahaya çıktı. Ay-yıldızlılar, Dolmabahçe'de son olarak 1 Eylül Çarşamba 2021 tarihinde Dünya Kupası Elemeleri'nde Karadağ'ı konuk etmişti. Milliler, o karşılaşmanın ardından 4 yıl 6 ay 25 gün sonra Beşiktaş Park'ta Romanya'yı konuk etti.

BAKAN BAK MİLLİLERİ YALNIZ BIRAKMADI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak millileri yalnız bırakmadı. Bakan Bak'a, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve TFF Yönetim Kurulu Üyeleri eşlik etti.

MEHTER TAKIMI MAÇ ÖNCESİ TRİBÜNLERİ COŞTURDU

Karşılaşma öncesinde Mehter Takımı, marşlar eşliğinde tribünleri dolaştı. Mehter Takımı'nın stadyumda marşlar eşliğinde tur attığı sırada tribünlerde büyük coşku yaşandı.

STADYUM BAYRAKLARLA DONATILDI

Türkiye Futbol Federasyonu, Romanya mücadelesi öncesinde Beşiktaş Park tribünlerini Türk bayraklarıyla donattı. Mücadele öncesinde ısınma hareketlerinin yapıldığı sırada taraftarlar, Türk bayraklarıyla güzel bir atmosfer oluşturdu.

DOĞU TRİBÜNÜ'NDE KOREOGRAFİ YAPILDI

A Milliler'in, Romanya'yı konuk ettiği karşılaşma öncesinde Doğu Tribünü'nde koreografi yapıldı. Türkiye'nin 2002 yılında katıldığı Dünya Kupası'nda çeyrek finalde Sengal'i mağlup ettiğimiz karşılaşmada İlhan Mansız ve milli futbolcuların yaşadığı sevince yer verildi. Bu koreografinin yanında Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Mert Müldür başta olmak üzere EURO 2024'te boy gösteren futbolcuların görselleri yer aldı. Ayrıca 'Aynı ruh, aynı hava' yazısıyla koreografi tamamlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı